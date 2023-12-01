С уважением и гордостью

В Чувашии отметили 90-летие Александра Петровича Петрова, председателя Верховного Совета Чувашской АССР девятого и десятого созывов, председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, первого секретаря Чувашского обкома КПСС, почетного гражданина республики.

В чествовании юбиляра приняли участие представители республиканского правительства, депутаты, друзья, бывшие коллеги. Так, теплые слова благодарности выразили председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

«Этот человек оказал огромное влияние на становление парламентаризма в нашей республике. Многие из сегодняшних депутатов по праву считают его своим учителем», — отметил, в частности, Леонид Черкесов.

«Вы всегда были настоящим — настоящим комсомольцем, настоящим партийным сотрудником и настоящим человеком в трудах. На всех этапах своей жизни все свое здоровье, все свои силы посвящали именно работе», — с такими словами обратилась к Александру Петровичу руководитель Минкультуры.

Напомним, Александр Петров родился 13 декабря 1933 года в деревне Паймурзино Моргаушского района, в простой крестьянской семье, где воспитывались пятеро детей, он был младшим. В школьные годы трудился в колхозе. После окончания 10 классов в 1951 году остался в деревне, работал почтальоном. На отчетно-выборном собрании его назначили заместителем секретаря колхозной комсомольской организации, а в конце марта 1952 года пригласили на работу в райком ВЛКСМ, в декабре избрали первым секретарем райкома ВЛКСМ. И пошло-поехало — учеба в Москве, в комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, работа в обкоме ВЛКСМ, в Чувашском обкоме КПСС. С 1965 года — Петров первый секретарь Ибресинского райкома КПСС. Затем 17 лет работал в обкоме КПСС — завотделом и секретарем по идеологии.

Александр Петрович неоднократно избирался в Верховный Совет Чувашии, народным депутатом СССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. При этом всегда оставался очень скромным человеком.

В октябре 1988 года Александра Петрова избрали первым секретарем Чувашского обкома КПСС. По воспоминаниям юбиляра, это было трудное время. Тогда уже на всех уровнях и по всей стране обсуждались вопросы перестройки, свобода слова, гласность. Он стал предпоследним первым секретарем Чувашского областного комитета КПСС. Не будет ошибкой употребить и слово — последний. Ведь тот, кто придет ему на смену, станет уже называться первым секретарем рескома партии. Правда, очень недолго. Указом Бориса Ельцина осенью 1991 года Коммунистическая партия Советского Союза будет распущена.

В феврале 1992 года Петров вышел на пенсию и почти сразу поступил на работу в Центральный архив республики — заведующим отделом публикации документов ЦГА Чувашской Республики. Много сил и энергии отдал подготовке и изданию документальных сборников, среди них: «Страницы немеркнущей славы: Уроженцы Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Александр Петрович является автором пяти книг и более ста научных статей. В 2020 году вышло второе издание его воспоминаний «На стыке двух эпох».

Как отмечали гости торжественного мероприятия, бывшего первого секретаря и сегодня отличают честность, ответственность, трудолюбие, внимательное отношение к нуждам и запросам людей. Александр Петров продолжает вести активную общественную деятельность.

Интересно, что одним из подарков юбиляру стало родословное древо, составленное работниками архива, где представлено восемь поколений Петровых.

Награды

За заслуги перед республикой, за трудовые успехи, активную общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу Александр Петров награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Чувашской Республикой», Александра Невского, Благодарностью Президента Российской Федерации, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд» и другими наградами. В 2020 году Александру Петрову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики».