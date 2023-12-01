Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из этого сырья на внутреннем рынке, пишет «Российская газета».

Одновременно предусмотрен ряд исключений, когда запрет на экспорт действовать не будет. Это в том числе вывоз пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз ее с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны-участницы Евразийского экономического союза — Армению, Беларусь, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот.