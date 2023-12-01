Оцени свою финансовую грамотность

В этом году увеличилась численность желающих принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Личное тестирование в минувшем ноябре в республике прошли 11,6 тыс. человек против 10,3 тыс. в прошлом году, сообщает пресс-служба Минфина.

С вопросами о разных финансовых продуктах и услугах успешно справились 82,4% участников. Тестирование можно было пройти и всей семьей — свои силы попробовали 460 семейных команд. «Ответы людей помогают понять, каким темам финансовой грамотности стоит уделить больше внимания. К примеру, в целом по стране у взрослых участников затруднения вызвали вопросы о назначении страховой пенсии по старости, налогообложении при операциях с недвижимостью. Для старшеклассников сложными были вопросы об инвестировании, защите персональных данных и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса», — отметил управляющий Отделением Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов.