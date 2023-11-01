Пенсионеров приобщают к цифровым технологиям

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Порецкие пенсионеры учатся оплачивать коммунальные услуги через интернет. Фото cap.ru

«Бюро социальных услуг» в Порецком центре социального обслуживания работает уже второй год, оказывая информационные услуги населению, в том числе и людям пожилого возраста.

Как рассказывают специалисты отделения, пенсионеры с удовольствие посещают эти занятия, учатся пользоваться гаджетами и компьютерной техникой, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и передавать показания приборов учета через интернет, записываться на прием к врачу, находить и скачивать нужную информацию в сети. Обращаются в соцбюро и начинающие пенсионеры, и те, кому уже за семьдесят, считающие, что не должны отставать от молодых.

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


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