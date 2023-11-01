Пенсионеров приобщают к цифровым технологиям

«Бюро социальных услуг» в Порецком центре социального обслуживания работает уже второй год, оказывая информационные услуги населению, в том числе и людям пожилого возраста.

Как рассказывают специалисты отделения, пенсионеры с удовольствие посещают эти занятия, учатся пользоваться гаджетами и компьютерной техникой, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и передавать показания приборов учета через интернет, записываться на прием к врачу, находить и скачивать нужную информацию в сети. Обращаются в соцбюро и начинающие пенсионеры, и те, кому уже за семьдесят, считающие, что не должны отставать от молодых.