Где больше пострадавших — там и проведем урок

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Тьюторы расскажут коллегам и об основных правилах безопасного использования платежных карт. Фото aif.ru

Сотрудники нескольких крупных предприятий Чувашии стали участниками образовательного проекта Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях 2.0». Они познакомились с основами грамотного финансового поведения, узнали, как избежать финансового мошенничества, защитить свои права в сфере финансовых услуг…
В дальнейшем, сообщают в Минфине республики, сотрудники-тьюторы будут передавать полученные знания и навыки своим коллегам. К примеру, они смогут подсказать, как проверить финансовую организацию на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», в очередной раз напомнят, что работники банка не звонят гражданам и не просят назвать персональные данные и, тем более, перевести деньги на якобы «безопасный» счет — так действуют только мошенники.
Одновременно в Чувашии продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность на рабочих местах» — специалисты Республиканского центра финансовой грамотности и волонтеры Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» проводят информационно-просветительские встречи с трудовыми коллективами. При этом, отмечают в Минфине, в качестве приоритетных выбираются организации в которых, по данным МВД по Чувашии, больше всего работников пострадали от рук мошенников.

Опубликовано: 12 мая 2023 г.


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