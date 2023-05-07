Где больше пострадавших — там и проведем урок

Сотрудники нескольких крупных предприятий Чувашии стали участниками образовательного проекта Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях 2.0». Они познакомились с основами грамотного финансового поведения, узнали, как избежать финансового мошенничества, защитить свои права в сфере финансовых услуг…

В дальнейшем, сообщают в Минфине республики, сотрудники-тьюторы будут передавать полученные знания и навыки своим коллегам. К примеру, они смогут подсказать, как проверить финансовую организацию на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн», в очередной раз напомнят, что работники банка не звонят гражданам и не просят назвать персональные данные и, тем более, перевести деньги на якобы «безопасный» счет — так действуют только мошенники.

Одновременно в Чувашии продолжается реализация проекта «Финансовая грамотность на рабочих местах» — специалисты Республиканского центра финансовой грамотности и волонтеры Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива» проводят информационно-просветительские встречи с трудовыми коллективами. При этом, отмечают в Минфине, в качестве приоритетных выбираются организации в которых, по данным МВД по Чувашии, больше всего работников пострадали от рук мошенников.