Кто будет обучать школьников финансовой грамотности

Пятиклассник составит финансовый план

С 1 сентября нынешнего года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ», которые предусматривают внедрение усовершенствованных федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе по финансовой грамотности.

Кто и как будет учить финансовой грамотности наших школьников? И кто — самих учителей? Этот вопрос обсудили на прошедшем недавно в Минфине республики расширенном заседании Координационного совета по повышению финансовой грамотности. По словам исполняющего обязанности министра образования Чувашии Алексея Лукшина, внедрение новых стандартов в республике должно пройти без каких-либо затруднений. Во первых, в школах, техникумах и колледжах продолжается работа по обучению и повышению квалификации педагогов в сфере финансовой грамотности. Во вторых, к этой работе подключат и специалистов Чувашского республиканского института образования. Сначала они будут проходить подготовку на базе федеральных методических центров, а затем — передадут полученные знания учителям-предметникам.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ, первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Раньше обучение финансовой грамотности в образовательных организациях проходило факультативно, и такого внимания к этой теме не было. А сейчас перед нами поставлена государственная задача, и нужно реализовать ее системно на достойном, качественном уровне. Ведь в современном мире очень важно, чтобы дети со школьной скамьи приобретали знания о «финансовой» стороне жизни, овладевали навыками финансового менеджмента, учились противостоять мошенникам, могли поделиться полученной информацией с родными и близкими и, возможно, предостеречь их от различных ошибок при распоряжении личными и семейными финансами».

В дополнение к утвержденным программам переподготовки педагоги могут обращаться и к ресурсам Банка России, подсказал на заседании заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Юрий Голубых. Например, на сайте «Финансовая культура», созданном Центробанком РФ, есть отдельный раздел «Преподавательская», в котором можно найти методические и обучающие материалы. А в социальных сетях специально для педагогов создано сообщество «Финансовое просвещение».

Отметим, программы финансовой грамотности составлены с учетом возраста школьников. Учеников 1-5 классов будут учить навыкам безопасного поведения в интернете, расскажут им, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А в 5–9 классах школьники перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Кроме того, их научат самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.