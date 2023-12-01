За залепленный снегом госномер водителю грозит лишение «прав»

В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя «Kia Sportage», который управлял своей легковушкой с нарушением правил.

Как сообщает пресс-служба столичного Управления МВД России, автомобиль был замечен во время движения по улицам города. Бдительные инспекторы обратили внимание на то, что государственный регистрационный знак иномарки (три буквы) залеплен снегом. За «игру в снежки» водителю кроссовера грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.