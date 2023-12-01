Лишенный прав водитель припарковался возле отдела полиции в Цивильске

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Если у автовладельца была задача привлечь к себе внимание окружающих — он этого добился. Правда, после оплаты штрафа мужчина, возможно, призадумался о приобретении менее заметной машины... Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Легковой автомобиль с иностранными номерами привлек внимание начальника отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» Александра Андреева. «Порше» стоял прямо возле отдела полиции, куда водитель обратился с заявлением о мошенничестве. Предприниматель обвинил один из маркетплейсов, на площадке которого торгует, в обмане при расчетах.

На просьбу стража дорог предъявить права и документы на автомобиль чебоксарец ответил, что забыл их дома. Но при проверке по базам данным выяснилось, что автовладелец был лишен водительских прав почти год назад за грубое повторное нарушение правил дорожного движения. Просмотрев камеры видеонаблюдения, майор полиции убедился, что «лишенец» сам подъехал к отделению. Сотрудник ГИБДД, не выходя на дорогу, запротоколировал нарушение по ч. 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лишенным прав водителем). Информация о «добровольно» явившемся в полицию лихаче направлена в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Чувашии.

Опубликовано: 13 декабря 2023 г.


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