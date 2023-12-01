В домах Мариинского Посада станет теплее уже завтра

В последние дни в городе обострилась проблема с отоплением, вызванная некачественной работой изношенного оборудования котельной, которое эксплуатируется уже пятый десяток лет. При запуске резервного котла возникла утечка теплоносителя, которую сегодня удалось устранить. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, после чего оборудование будет запущено на полную мощность, сообщает администрация округа.

Жителям квартир по ул. Ломоносова, Курчатова и Котовского, температура воздуха в которых порой не превышает 15 градусов, предоставят возможность перерасчета платы за отопление.

На вопрос жителей, когда город забудет о коммунальных проблемах в отопительный сезон, в администрации ответили, что в следующем году запланирована разработка проектной документации на три новые блочно-модульные котельные, строительство которых должно завершиться в 2025-2026 годах. Это решит проблему с отоплением в городе.