Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На Международной выставке-форуме «Россия» подведены итоги конкурсов, проводимых дирекцией Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Лучшим региональным отделением в стране признаны волонтеры-медики Чувашии.

Награду вручал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Михаил Альбертович поблагодарил добровольцев за содействие практическому здравоохранению и помощь в реализации национального проекта «Здравоохранение».

Помимо этого, волонтеры-медики стали победителями конкурса «Лучшая команда СанПроф-2023». В частности, учитывалось систематическое проведение профилактических акций. В уходящем году на счету волонтеров-медиков Чувашии более 800 мероприятий, они охватили более 30 тысяч жителей республики.

Опубликовано: 11 декабря 2023 г.


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