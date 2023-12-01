На Международной выставке-форуме «Россия» подведены итоги конкурсов, проводимых дирекцией Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Лучшим региональным отделением в стране признаны волонтеры-медики Чувашии.

Награду вручал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Михаил Альбертович поблагодарил добровольцев за содействие практическому здравоохранению и помощь в реализации национального проекта «Здравоохранение».

Помимо этого, волонтеры-медики стали победителями конкурса «Лучшая команда СанПроф-2023». В частности, учитывалось систематическое проведение профилактических акций. В уходящем году на счету волонтеров-медиков Чувашии более 800 мероприятий, они охватили более 30 тысяч жителей республики.