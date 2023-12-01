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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ СЮЧ,
генеральный консул Венгрии в г. Казани:

«Цель визита в Чувашию — знакомство с возможностями сотрудничества. Внешний курс Венгрии направлен на выстраивание конструктивного диалога с восточными странами, в том числе — с Россией. Нам хотелось бы в эти очень непростые времена сохранить наработанные за последние 10-15 лет связи. Мы не закрыли ни одного представительства в Российской Федерации, не сократили число сотрудников. Ни одна венгерская компания не ушла с российского рынка за последние годы, они по-прежнему работают и будут стараться искать новые возможности сотрудничества. В частности, одна из сельскохозяйственных венгерских компаний открыла дочернее предприятие в России».



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