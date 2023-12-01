В Новый год с Эльзой, Олафом и другими

В Чувашской государственной филармонии исполнят хиты детских мюзиклов

«Отпусти и забудь! Что прошло, уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь!» — эта песня из мультфильма «Холодное сердце» ежедневно набирает сотни прослушиваний в интернете. А принцесса Эльза, наделенная магическим даром создавать снег и стужу, стала идеалом красоты для миллионов девочек со всего мира. Мальчишкам же по душе бравый парень Кристофф, бесстрашно добывающий лед в горах, и веселый снеговик Олаф, самозабвенно мечтающий о лете… Увидеть любимых героев вживую чебоксарцы смогут в новом театрализованном представлении «Лети за мечтой», премьера которого состоится 16 и 17 декабря в Чувашской государственной филармонии.

Жители республики остро нуждаются в мюзиклах (яркое тому подтверждение — свыше тридцати аншлаговых показов спектакля «Двенадцать стульев»), причем не только взрослые, но и дети. Поэтому с новогодней премьерой определились сразу. Ариэль и Урсула, Жасмин и Настенька, Джин и другие персонажи мюзиклов «Аладдин», «Русалочка» и «Аленький цветочек» обошли весь земной шар и наконец-то добрались до Чебоксар. Артисты успевают не просто петь и двигаться, а одолевать развернутые хореографические номера с набором технически сложных комбинаций, расцвечивающих искрометные диалоги и выразительные вокальные партии. Замысловатый пластический рисунок, сочные голоса и зажигательные танцы помогут забыть о трудностях жанра и покориться захватывающему музыкально-театральному действу.