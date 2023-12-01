В ЧГПУ имени И.Я. Яковлева открылся Добро.Центр

Студенты спешат на помощь

Есть немало людей, готовых по зову души, безвозмездно помогать другим. Эти энтузиасты работают ради идеи, принося пользу обществу. Волонтеров сегодня можно встретить везде: они участвуют в реализации социальных проектов, благоустраивают территории, поддерживают пожилых. И у таких бескорыстных людей есть свой праздник. Отмечается он 5 декабря.

Волонтеры вносят большой вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным. И в далеком 1985 году Ассамблея ООН предложила проведение социально значимого для всего мира праздника. В России День добровольца ежегодно отмечают с 2017 года: проводятся флешмобы, конкурсы в поддержку людей, желающих развиваться и приносить пользу. И вообще этот день хорошо подходит для того, чтобы начать творить добро каждый день.

Сегодня в республике — более 67 тысяч волонтеров, действуют более 300 волонтерских отрядов и волонтерских центров в образовательных организациях. В этот список можно включить открывшийся в День добровольца Добро.Центр в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

Для педагогического университета добровольчество всегда было неотъемлемой частью студенческой жизни. Открытию Добро.Центра предшествовала большая работа. Подписано лицензионное соглашение с ассоциацией волонтерских центров, открыты новые точки притяжения, реализованы проекты в направлении добровольчества. Также вуз стал пилотной площадкой для программы «Обучение служением».

По словам руководителя волонтерского центра университета Артема Смирнова, каждый пятый студент вуза был волонтером в каком-либо виде деятельности. «Идея открыть Добро.Центр принадлежит нашим студентам, нашей команде волонтерского центра. Мы предложили эту идею университету, руководство нас поддержало. Теперь у нас есть свое помещение для проведения мастер-классов, кружков, лекций», — рассказал Артем.

Подобный центр — второй в республике. Напомним, что в прошлом году ЧГУ имени И.Н. Ульянова совместно с Федеральным агентством по делам молодежи открыл у себя первое коворкинг-пространство «Добро.Центр». И этот проект был признан лучшим на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди вузов в 2022 году.

Значимость такой общественной площадки в стенах педагогического университета отметил ректор вуза Игорь Кожанов, поздравляя волонтеров с праздником. «Новая площадка будет способствовать развитию проектов, которые появляются в рамках разных волонтерских движений. Это также важная часть будущей профессиональной деятельности студентов, потому что волонтерство является неотъемлемой частью и школьного образования и будущие педагоги сопричастны к этому великому делу», — подчеркнул ректор.

В свою очередь начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов, обращаясь к волонтерам ЧГПУ, сказал о том, что молодежь региона активно участвует во всех волонтерских акциях. «Приятно, что педагогический университет создает молодежные пространства, например, совсем недавно открывали точку притяжения «Студресурс». Необходимо, чтобы такие пространства создавались во всех муниципалитетах и образовательных учреждениях республики», — отметил Филиппов.

Студенты задали Ивану Филиппову немало вопросов: обсудили насущные дела добровольцев, молодежное движение в Чувашии. «У нашей молодежи есть реальный механизм помочь своей республике — социальное проектирование, — рассказал Иван Михайлович. — И здесь мы готовы помочь и подсказать идею будущего проекта, написать заявление на грант. Главное, не надо сомневаться, не надо бояться. Проявляйте больше активности!»