Посетители выставки «Россия» могли почувствовать себя артистами кукольного театра

«Теперь мы знаем, что куклы живые и у каждой есть душа…»

На празднике Чувашии на ВДНХ посетители Международной выставки-форума «Россия» могли почувствовать себя артистами кукольного театра и примерить головной убор чувашской красавицы.

Искренние эмоции и дети, и взрослые испытали на представлении Чувашского государственного театра кукол в павильоне «Наша культура», организованном Министерством культуры страны. Наши артисты подготовили насыщенную иммерсивную программу: показали фрагменты из своих спектаклей с участием разных видов кукол — перчаточных, тростевых и марионеток, провели мастер-классы и интерактивы и рассказали зрителям об особенностях работы актера-кукловода. Гости с большим интересом знакомились с куклами-артистами из репертуарных спектаклей «Лопоухий Илюк» Евы Лисиной, «Сармандей» Раисы Сарби, «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского, «Проделки Козы-дерезы» Михаила Супонина, умилялись куклам в национальных нарядах и с удовольствием пробовали себя в роли кукловодов.

Не меньше детей радовались такому общению взрослые. «В полном восторге от театра. Я очарована куклами, особенно ведьмой-труженицей. Столько эмоций я давно не испытывала. Артисты мигом захватили внимание, и в считанные секунды зрители прониклись их игрой. А когда представилась возможность самим «оживить» кукол, счастью не было предела! Спасибо за эмоции, за мастерство. Теперь мы знаем, что каждая кукла живая и есть у нее душа», — написала в соцсетях одна из посетительниц выставки и пообещала обязательно прийти в театр, когда приедет в Чувашию.

Популярностью в этот день пользовался и мастер-класс по изготовлению чувашских головных уборов и украшений от известных чувашских мастериц, заслуженных работников культуры республики Раисы Васильевой и Зинаиды Вороновой. Мимо такой красоты посетительницы выставки пройти не могли, с удовольствием примеряли масмак, тухъю и хушпу и делали фотографии на память. Наряды из звенящих монет и бисера всем были к лицу и сразу же превращали каждую гостью в чувашскую красавицу.