«Цербер»: преступление без наказания на сумрачных улицах Петербурга

«Я не узнаю вас в гриме!» — знаменитая фраза из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» вполне могла бы стать девизом нового мини-сериала о событиях, связанных с декабрьским восстанием 1825 года на Сенатской площади. На платформе Premier к очередной годовщине восстания (14 декабря) состоялась премьера многосерийного фильма «Цербер».

Режиссер — Владимир Щегольков,

количество серий — 4,

места съемок: Санкт-Петербург, Выборг

Прибавивший в весе килограмм этак 50, в сложном пластическом гриме Тимофей Трибунцев узнаваем только по голосу и немного по взгляду. В его помощнике с кривыми желтыми зубами и туповатым выражением лица не сразу проступает Кирилл Кяро. В графе Бенкендорфе, лысеющем мужчине с густыми рыжими бакенбардами, с трудом узнаешь Дмитрия Ульянова, а герои Сергея Марина, Евгения Цыганова и Александра Горбатова иногда кажутся одним человеком, есть во всех троих какое-то неуловимое сходство.

Реальные персонажи в вымышленных обстоятельствах

Гримеры, костюмеры, декораторы, осветители постарались на славу — с первых же минут фильм погружает в атмосферу зимнего Петербурга первой половины 19 века. Музыку к мини-сериалу написал Алексей Айги. В Чувашии его знают не только как композитора, но и как сына народного поэта республики Геннадия Айги, племянника писательницы Евы Лисиной. Вот только что опять со сценарием?

— Режиссера в студию! — требует зрительница Ирина Тимошка после просмотра заключительной серии.

— Ирина, и сценариста! Пусть объяснятся. И все нам объяснят, — вторит ей подписчица с ником Katteriina Si. Это в официальной группе актера Александра Горбатова ВКонтакте его поклонницы в деталях обсуждают каждую серию и пытаются понять, кто убийца и какие у него мотивы. К их мнению мы еще вернемся.

Завязка истории интригует: московский сыщик Лавр Петрович (ради этого образа Трибунцеву пришлось играть в пластическом гриме и носить утолщающие фигуру подкладки под одеждой) в январе 1826 года расследует в Петербурге загадочные убийства. Кстати, именно таким представлялся мне Порфирий Петрович из «Преступления и наказания» Достоевского. Все злодеяния совершены с особой жестокостью и изобретательностью, а на тела убитых подброшены записки со стихотворными строчками, в которых отчасти описан метод их казни. Это и вправду своеобразная казнь, потому что идет суд над декабристами, и все жертвы — те, кто доносил на участников восстания.

В центре сюжета, кроме декабристов, главы III отделения Бенкендорфа и молодого императора Николая Павловича — реальные исторические персонажи: граф Иван Витт, герой войны 1812 года, затем начальник военных поселений на юге Украины, в исполнении Евгения Цыганова, его гражданская супруга, полячка Каролина Собаньская (Вера Колесникова) и его подчиненный, в общем-то шпион, по заданию начальства втеревшийся в доверие к членам Южного общества Александр Бошняк (Сергей Марин). Опять-таки имевший место в истории факт: Бошняка арестовывают, вызывают на допросы, где он отрицает свое участие в заговоре против императора, и после вмешательства и поручительства графа Витта, что Александр Карлович действовал по его указанию, отпускают. С криком «Иуда!» на Бошняка набрасывается герой Александра Горбатова — некий офицер Дмитрий Ушаков. Жизнь Бошняку в тот момент спасает влюбленная в него Каролина Собаньская. Чтобы вылечить и поднять на ноги Александра Карловича, она уходит от генерала Витта. Подозрение в убийствах падает на сумевшего убежать Ушакова.

Чтобы понять, что это за персонажи (кроме выдуманного Ушакова), приходится обращаться к интернету. Но в хорошем фильме такого быть не должно: зрителям обычно дают некий бэкграунд — предысторию героев: как они дошли до жизни такой.

Каролина Собаньская — это имя, известное всем исследователям творчества Пушкина. Вероятно, стихи с посвящением «К.С.» предназначались ей, и именно об этой полячке роковой красоты грустил поэт даже на мальчишнике перед свадьбой с Натальей Гончаровой. Ее портрет руки Пушкина и любовные строчки нам в сериале покажут.

Здесь Собаньская — молодая девушка, готовая на все ради спасения Бошняка. В реальности в 1825 году ей было уже 30 лет, у нее росла дочь от первого брака. Собаньская осознавала, какое действие оказывают на мужчин ее чары, и работала на III отделение, была агентом Бенкендорфа, да и вообще авантюристкой международного масштаба. Участвовала в подготовке восстания за независимость Польши в 1831 году, которое пришлось жестоко подавлять генералу Витту. Она прожила с ним невенчанной 15 лет.

И если любовный треугольник или даже четырехугольник, учитывая отношения Собаньской с Бенкендорфом, еще как-то понятен, то детективная история — нет. «Поток сознания, причем перемешанный. И концы с концами не сходятся. Ни про одного персонажа я ничего не поняла. Я имею в виду их роль в этой истории. Да и саму историю не поняла. Зачем использовать реальных исторических лиц, взяли бы всех выдуманных, вопросов бы не было. В чем посыл этого сериала? О чем он? О предательстве и наказании за него? О бунте и наказании за него? О том, что ради любви можно всех предать?» — рассуждает Katteriina Si в комментариях на странице Александра Горбатова в ВК.

Не Цербер, а, скорее, оборотень

В чем еще минус этого сериала: непонятно, кто, кроме сыщика Лавра Петровича и его смешных помощников, герой отрицательный, а кто — положительный. Если доносчиков убивает Ушаков, в чем его мотив? С другой стороны, ему из головы вытащили пулю, начался процесс заражения, Ушакову тяжело просто дышать и двигаться, не то что убивать. У Горбатова вообще получилась роль почти без слов, он играет лицом.

Главный герой Александр Бошняк, вроде весь из себя правильный и идейный, но симпатии не вызывает. Он вошел в историю как человек, шпионивший за Пушкиным в Михайловском. И об этом стало известно только в ХХ веке, так что граф Витт уже не узнает, что его тайного агента историки рассекретили. Дело в том, что Бошняк собирал гербарий (видимо, «легенда» у шпиона была такая) и после своей смерти завещал его Московскому обществу испытателей природы. На каждом листе с засушенным растением он педантично проставил дату и место сбора. И это удивительным образом совпадает с теми днями, что Пушкин провел в ссылке в Михайловском. Может быть, как раз на гербарий намекает заставка фильма со зловещими растениями? Изучив биографию Бошняка, понимаешь, он не может быть положительным героем, каким предстает в первых сериях, и, скорее всего, это человек с двойным дном: перевертыш, оборотень.

Пушкин в исполнении Льва Зулькарнаева появится в самом конце сериала. Это строчки из его стихотворения «Андрей Шенье», посвященного поэту, ставшему жертвой Французской революции, убийца оставлял на телах своих жертв. Только концовка фильма — это события уже не 1826 года, а гораздо более поздние, Пушкину должно быть под 30. Но перед нами предстает прям-таки царскосельский лицеист, юнец в толстом слое автозагара. В общем-то и ведет он себя по-мальчишески.

Фильм плохо воспринимается еще и из-за рваного монтажа: когда нам одновременно показывают события в настоящем и прошлом. И это запутывает во времени. Кажется, что сериалу вообще не хватило серий, чтобы объяснить нам мотивы поступков Бошняка и Ушакова, как будто фильм сильно урезали на монтаже. Бегут финальные титры, а ты сидишь в недоумении: неужели это все? Все преступники остались на свободе? Разве стоило ради такой концовки затевать невероятно сложную историю, в которой, кроме мщения доносчикам и любовного многоугольника, всплывает еще и версия, что Александра I отравили, и он умер в Таганроге не своей смертью.

«Когда количество серий увидела, подумала: не бывает нормально законченного кино в четыре серии… Слишком мало времени для разбега. Не ошиблась. Что? К чему? Зачем? И почему? Очень интересно, но непонятно. Задумка на пять с плюсом, но в итоге такой поток сознания получился — тушите свет», — делится своими впечатлениями все в той же группе в ВК Юлия Яковлева.

Не поняли зрители и почему фильм называется «Цербер». К кому из персонажей применимо это имя? «С одной стороны Цербер — это трехглавый пес, который охранял выход из царства мертвых Аида, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. С другой, в переносном смысле, — злой, свирепый страж, стесняющий свободу, следящий за каждым шагом. Ну а с третьей, Линней дал название «цербера» (в честь пса Цербера) одному весьма ядовитому роду деревьев и кустарников, даже дым от сжигания их древесины может вызвать тяжелое отравление. Вот вам и привязка к отравлению Александра», — рассуждает в ВК подписчица Katteriina Si.

Загадкой осталось и кто был тот персонаж, что в первой серии явился на маскарад в костюме Смерти. Или он понадобился исключительно для того, чтобы сыщики не успели выследить Ушакова и тот смог напасть на Бошняка? Или тогда под маской тоже скрывался Пушкин, позже взявший себе такой образ и на лесном маскараде в Михайловском?

Искренне жаль работу съемочной группы, в деталях воссоздававшей для нас атмосферу того времени, актеров, носивших тяжелый грим, если изначально был написан странный сценарий с логическими дырами. С середины третьей серии происходящее на экране начинает запутывать отсутствием смысла. Все-таки российские зрители, любящие историческое кино, смотрят его не просто как жвачку для глаз, а пытаются понять еще и сверхзадачу создателей: для чего сняли фильм, почему решили показать именно сейчас? История, в которой фигурируют декабристы и обсуждаются версии смерти императора Александра, вряд ли рассчитана на массовую аудиторию, а зритель думающий, вникающий к качеству сценария изначально выставляет более высокую планку.