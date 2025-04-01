Школьники из Чувашии успешно справились с заданиями олимпиады по экологии

Автор: Валерьян АндреевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Четверо учащихся из Чувашии стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по экологии. В заключительном этапе приняли участие 303 талантливых школьника из 86 регионов России. Им предстояло пройти испытания в двух турах: теоретическом и практическом. Финалисты получили три часа на выполнение заданий, что требовало не только глубоких знаний, но и умения эффективно использовать время.
София Черникова из лицея № 2 города Чебоксары и Ангелина Семенова из Урмарской средней общеобразовательной школы имени Г.Е. Егорова стали победителями олимпиады. Также призовые места заняли Мария Банарцева из лицея № 18 города Новочебоксарска и Екатерина Моисеева из гимназии № 1 города Чебоксары.

Опубликовано: 16 апреля 2025 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.