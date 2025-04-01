Первый шаг в большую журналистику

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в Новочебоксарском молодежном центре состоялся финал Межрегионального открытого творческого конкурса школьных газет «Школа-пресс-2025». В журналистском состязании участвовали около ста изданий из 16 регионов России, включая новичков из Ростова-на-Дону и Краснодарского края. Традиционно перед объявлением победителей прошли мастер-классы для юных корреспондентов от ведущих специалистов в области медиа. Отдельная лекция была адресована руководителям школьных медиастудий. Организатором конкурса выступил Издательский дом «Грани» при содействии Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике и Лиги юных журналистов РФ. Подробности читайте в следующем номере.

Опубликовано: 16 апреля 2025 г.


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