Чувашия — в пятёрке лучших регионов

За первые три месяца 2025 года в Чувашии прошло около 300 просветительских мероприятий Российского общества «Знание», участие в них приняли почти 12 тыс. жителей республики. Это позволило региону стать лидером по данному показателю в Приволжском федеральном округе и войти в пятерку лучших по России, сообщает Министерство образования Чувашии. Среди слушателей — учащиеся образовательных организаций и их родители, государственные и муниципальные служащие. Более 120 лекторов делились актуальной и полезной информацией, рассказывали о достижениях страны в различных сферах, передавали опыт. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти. Удалось существенно расширить аудиторию. Так, состоялся ряд уникальных интерактивных просветительских мероприятий с участием обучающихся республик Киргизия, Беларусь, Таджикистан. В числе флагманских проектов Общества «Знание», которые активно реализуются в республике — Знание.Государство, Знание.Наука, Знание.Карьера, Знание.Герои, Знание.Лекторий.