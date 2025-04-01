За первый квартал в Чувашии собрано 46 млрд рублей налогов и сборов

В республике за январь — март 2025 года мобилизовано 46 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, или на 18,8% больше января — марта 2024 года.

Поступление налоговых платежей составило 32 млрд рублей, или 118,6% к январю — марту 2024 года и обеспечено налогом на добавленную стоимость — на 51,3%, налогом на прибыль — на 19%, налогом на доходы физических лиц — на 16,2%, акцизами — на 2,6% и остальными налогами и сборами — на 10,9%.

В федеральный бюджет собрано 18,3 млрд рублей, или 128,8% к январю — марту 2024 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость — на 89,8%, налогом на прибыль — на 5,3%.

В консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 13,7 млрд рублей (42,9% от общего объема поступлений в бюджет), или 107,3% к аналогичному периоду прошлого года. В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют налог на прибыль – 37,3%, налог на доходы физических лиц — 37,2%, налоги на имущество — 8,7%, акцизы — 5,4%.

Поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили 11,5 млрд рублей, или 104,8% к январю — марту 2024 года.

Поступления в местные бюджеты составили 2,2 млрд рублей, что на 22,6%, или на 400 млн рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации составило 14 млрд рублей, или 119,1% к январю — марту 2024 года.