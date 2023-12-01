Избирательные участки получат имена известных земляков

Имена знаменитых земляков Чувашии Василия Чапаева и Андрияна Николаева могут быть присвоены избирательным участкам в Ленинском районе Чебоксар и Мариинско-Посадском муниципальном округе. О такой перспективе рассказал в своем паблике Глава Чувашии Олег Николаев после встречи с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Шевченко.

Также руководитель республики предложил дать еще трем избирательным участкам имена Героев России, участников специальной военной операции — Николая Петрова, Дмитрия Семенова и Александра Старчкова. Отметим, традиция зародилась в Тульской области на выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году. Тогда широкую известность получили избирательные участки «Лев Толстой», «Куликово поле» и «Варяг».