Чувашия примет Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Творчество во славу малой родины

Уроженцы республики, выбравшие музыку своей профессией, живут в разных уголках России и через талант, вдохновение, мастерство гордо несут по миру добрую славу о малой родине. 11 и 12 декабря они соберутся в Чувашской государственной филармонии на IV Международном фестивале «Созвездие земляков».

Впервые масштабный музыкальный праздник был проведен Чувашской академической симфонической капеллой к 100-летию образования Чувашской автономии.

Сегодня, в Год педагога и наставника в России, особенно важно напомнить зрителям о том, какими талантами богат наш край. Тем более многие из участников фестиваля не просто родились в Чувашии, но и начинали здесь свое знакомство с профессией, в частности, в Чебоксарской детской музыкальной школе № 1 имени С.М. Максимова. Среди них скрипачка Ольга Кузьмина (Большой театр), виолончелист Виктор Иванов (Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан), флейтист Федор Волков (Ульяновский оркестр русских народных инструментов), пианист Кирилл Бруховский-Васильев (Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4) и альтист Петр Павлов (Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского).

Гобоист Михаил Прокопьев, композитор Татьяна Полковникова, виолончелистка Людмила Фунтикова, бас Михаил Наумов и трубач Сергей Шиверов окончили Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова и продолжили обучение в Московской, Нижегородской и Казанской консерваториях. А баритон из Сыктывкара Алексей Петров не только постигал азы академического вокала на факультете искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, но и отработал несколько сезонов в нашем театре оперы и балета.

По театральной сцене чебоксарцы знают и уроженку села Чебаково Ядринского района, ныне солистку Екатеринбургского театра оперы и балета Наталью Мокееву (сопрано).