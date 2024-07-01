Родная речь не забывается

Неожиданная встреча с земляками в Москве.

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, участник строительства Казанского обвода в Чувашии, а в дальнейшем — участник операции «Багратион» по освобождению Беларуси и Польши. Все это про нашего земляка 99-летнего Петра Леонтьева. На днях он посетил 75-й павильон на выставке «Россия» на ВДНХ.

Больше 60 лет Петр Леонтьевич живет в столице Калмыкии — Элисте. По дороге домой из Беларуси, где недавно проходили праздничные мероприятия, посвященные 80-летию наступательной операции «Багратион», ветеран на несколько дней остановился в Москве. Руководство Калмыкии организовало для него специальную программу посещения памятных мест, в том числе и выставки «Россия».

Петр Леонтьев побывал на Могиле Неизвестного Солдата, возложил цветы к холодным плитам. Символично, что акт памяти состоялся в День ветеранов боевых действий. Далее жителя Элисты ждала экскурсия на ВДНХ.

Одним из самых трогательных моментов стала для Петра Леонтьевича встреча с малой родиной. Его буквально магнитом тянуло на стенд Чувашии в павильоне № 75. Ветеран был счастлив повидать земляков, пообщаться на чувашском языке. Из глубин памяти всплыла родная речь и полилась потоком. «Чăвашла пĕлетĕр-и?» — вдруг произнес Леонтьев и сам очень удивился. «Надо же, я за 50 лет не забыл язык, на котором разговаривал в детстве», — признался он.

Ветеран с удовольствием отведал обрядовые пирог и ковш с пивом, которыми традиционно привечают гостей чуваши. А также довольно бодро станцевал с земляками под народную чувашскую музыку. Петра Леонтьевича переполняли радость и гордость за нашу страну — большую, удивительную, великую.

К слову, наша газета уже писала про Петра Леонтьева. В прошлом году он приезжал в Москву на парад Победы. И тогда 9 Мая тысячи москвичей и гостей столицы стали свидетелями того, как на Красной площади сплясал участник Великой Отечественной войны, уроженец деревни Малдыкасы Чебоксарского муниципального округа. Но и повод для радости тогда был совсем другой.

Петр Леонтьев в свои 99 лет еще способен удивлять, ветеран активен и жизнерадостен, может и спеть, и станцевать.

Фото из телеграм-канала «ЧувашияБлагодарит»