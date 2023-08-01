Кубок дружбы надо завоевать

Спортивная индустрия многообразна. Особое внимание уделяется соревнованиям с профессиональным статусом (различные чемпионаты и первенства), а на вторых ролях остаются самобытные турниры с богатой историей, в которых участвуют люди, днем работающие на заводах, а вечером посвящающие время любимому занятию. На базе столичного стадиона «Спартак» состоялся 20-й традиционный турнир Кубок дружбы по игровым видам спорта (волейбол и мини-футбол) на призы главы города Чебоксары среди землячеств округов Чувашии. Соревнования были приурочены ко Дню столицы республики.

Название турнира — Кубок дружбы — намекало на теплую и уютную атмосферу во время спортивных баталий. Однако даже самые хорошие друзья на время соревнований превращаются в непримиримых соперников. Так и здесь в течение четырех дней на волейбольных площадках и футбольных полях кипели нешуточные страсти. Сборные землячеств старались выложиться на 100%, чтобы поучаствовать в распределении наград.

По итогам предварительных игр определилась группа лидеров, которые разыгрывали медали. На финальный день волейбольного турнира Кубка дружбы в спортзале яблоку негде было упасть — пришло огромное количество болельщиков. Они поддерживали свои землячества не только громогласным «Вперед! Вперед!», но и подходили к делу творчески — придумывали кричалки.

ДОСЛОВНО

ЮРИЙ ЗОРИН,

депутат Госсовета Чувашии, председатель Совета руководителей землячеств Чувашии:

«Кубок дружбы — это праздник спорта и здорового образа жизни. Антураж турнира впечатляет — на соревнования приходит очень много болельщиков, которые поддерживают свои землячества. Каждый раз спортсмены с нетерпением ждут старта соревнований. Для формирования призового фонда вложилось каждое землячество. Только в Чувашии проводится такой праздник спорта».

В битве за третье место сразились команды Янтиковского и Ибресинского землячеств. На паркете янтиковцы доминировали и добились заслуженной победы. Примечательно, что практически все игроки коллектива Янтиковского землячества родились и воспитывались в селе Шимкусы. Главным лидером дружины на Кубке дружбы стал Евгений Цыганов — его вклад в достижение команды неоценим. В матче за третье место именно могучая подача Евгения принесла ключевые очки.

«Очень высокий уровень соревнований. Много сильных волейболистов принимали участие. Кубок дружбы — хорошая возможность поддержать игровую форму», — сказал Евгений Цыганов.

Главная интрига — кто в итоге выиграет в волейбольном турнире? Судьба трофея решалась в финальном матче между коллективами Моргаушского и Батыревского землячеств. Получился невероятный по накалу матч. В первом сете дружина из Моргауш достаточно быстро прибрала инициативу в свои руки и выиграла партию. Но что случилось далее… Зачастую волейболисты обеих команд вытаскивали мячи из безнадежных ситуаций — пластались на паркет, играли ногами. Также батыревцы были недовольны несколькими спорными решениями арбитра во второй партии.

«На самом деле переломный момент произошел во второй партии — было несколько необъяснимых трактовок со стороны арбитров. Мы не были согласны с их решениями, наша команда завелась и вторую партию выиграла», — подчеркнул игрок коллектива Батыревского землячества Эдуард Сымов.

Страсти продолжали накаляться. В наэлектризованной атмосфере волейболисты Моргаушского землячества все же показали более слаженную игру и добились итоговой победы.

«В нашем округе очень развит волейбол — мы стабильно попадаем в финальную часть на Кубке дружбы. Ежегодно играем против коллектива из Батырево и уже не удивляемся развитию событий. Каждый раз — это непередаваемые эмоции, драйв, адреналин, бушующий в крови», — подчеркнул капитан команды Моргаушского землячества Матвей Цветков. Кстати, сам Матвей не является профессиональным волейболистом, работает на заводе имени В.И. Чапаева. И уже после работы три раза в неделю тренируется в зале. «Я с детства привык к быстрому ритму жизни», — говорит он.

А вот в турнире по мини-футболу победу одержало Ядринское землячество. Серебряные награды у цивилян, а замкнули тройку призеров представители Чебоксарского землячества.

…Все-таки Кубок дружбы — это не только история о спорте. «Я очень рад представлять свое землячество на турнире. Также благодаря турниру мне удалось встретиться со своими друзьями и знакомыми, c которыми давно не виделся, и пообщаться с ними…» — поделился нападающий коллектива Чебоксарского землячества Сергей Семенов.

КСТАТИ В общекомандном зачете первое место занял коллектив Янтиковского землячества. Янтиковцы не добивались победы с 2003 года.

В общей сложности в Кубке дружбы приняли участие представители 16 землячеств Чувашии. Фото skspartak.rchuv.ru