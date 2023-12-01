Три муниципальных округа Чувашии заработали на благоустройство

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Красночетайский, Чебоксарский и Цивильский округа стали лучшими по итогам экономических соревнований в сфере сельского хозяйства этого года. Каждый муниципалитет получил по 150 тысяч рублей на благоустройство.

В Чебоксарском округе намерены закупить уличные светодиодные гирлянды для новогоднего убранства площади по улице Шоссейной в поселке Кугеси. В Цивильском — приобретут ограждение для дворовой территории многоквартирного дома в поселке Опытный. В Красночетайском — скамейки для парка 50-летия Победы в селе Красные Четаи. Конкурсные процедуры по закупкам уже стартовали.

«От работы на местах зависит многое, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Именно сотрудники администраций округов республики ближе всего находятся к сельхозпроизводителям. Доводят информацию о мерах господдержки, в числе первых узнают о возникающих на производствах вопросах. Главам и агропрому очень важно держать связь, чтобы быстро реагировать на ситуации
в полях и на заводах».


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