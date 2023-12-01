Производство соков в Чувашии выросло в 29 раз, а сыров — в 3 три раза

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В целом же индекс пищевой отрасли в январе — сентябре текущего года, по данным Чувашстата, составил 106,3%, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает пресс-служба Минсельхоза республики, прирост объемов обеспечивается, в том числе за счет госсубсидий. В январе-октябре товаропроизводителям предоставлено 300 млн рублей на возмещение части затрат в производстве молока, переработанного на пищевую продукцию, приобретение технологического оборудования, техническую модернизацию, льготное кредитование.

Загруженность производственных мощностей предприятий переработки варьируется от 48% до 91%. Наибольшее количество незадействованных мощностей сейчас на заводах, выпускающих безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты.

Опубликовано: 5 декабря 2023 г.


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