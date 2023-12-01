Производство соков в Чувашии выросло в 29 раз, а сыров — в 3 три раза

В целом же индекс пищевой отрасли в январе — сентябре текущего года, по данным Чувашстата, составил 106,3%, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает пресс-служба Минсельхоза республики, прирост объемов обеспечивается, в том числе за счет госсубсидий. В январе-октябре товаропроизводителям предоставлено 300 млн рублей на возмещение части затрат в производстве молока, переработанного на пищевую продукцию, приобретение технологического оборудования, техническую модернизацию, льготное кредитование.

Загруженность производственных мощностей предприятий переработки варьируется от 48% до 91%. Наибольшее количество незадействованных мощностей сейчас на заводах, выпускающих безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты.