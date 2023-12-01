Технопарк «Абат» готовится к приему новоселов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это первый в Чувашии частный технопарк, создаваемый в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь будет выпускаться торгово-технологическое оборудование для пищевой промышленности. Кроме производственных, офисных и складских помещений, на территории парка разместятся также выставочный зал и инжиниринговый центр.
Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго, сейчас управляющая компания парка проводит конкурсный отбор заявок потенциальных резидентов. Первых из них «Абат» намерен принять уже в декабре.

Опубликовано: 5 декабря 2023 г.


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