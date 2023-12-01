Технопарк «Абат» готовится к приему новоселов

Это первый в Чувашии частный технопарк, создаваемый в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь будет выпускаться торгово-технологическое оборудование для пищевой промышленности. Кроме производственных, офисных и складских помещений, на территории парка разместятся также выставочный зал и инжиниринговый центр.

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго, сейчас управляющая компания парка проводит конкурсный отбор заявок потенциальных резидентов. Первых из них «Абат» намерен принять уже в декабре.