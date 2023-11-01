Сельские мини-рынки в Чувашии не уступят городским

В Янтиково идет благоустройство фермерских рядов — новой площадки для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

Проект реализуется одновременно в рамках программы инициативного бюджетирования и с использованием гранта Главы Чувашии за эффективную деятельность органов местного самоуправления среди муниципальных округов по итогам 2022 года в размере 6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, на первом этапе проведено благоустройство территории и оборудована автопарковка на общую сумму более миллиона рублей. По второму этапу заключен муниципальный контракт на поставку торговых рядов и входной группы на сумму 3,4 миллиона. Общая площадь благоустраиваемой территории составит 1017 кв. м. Как отмечают в муниципалитете, фермерский рынок будет выполнен в таком же стиле, как недавно открытые мини-рынки в Чебоксарах и Новочебоксарске.

По контракту подрядчик должен завершить работы до 10 декабря этого года, установить торговые ряды с входной группой и арт-объектом из 2 декоративных мельниц. Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов обозначил, что Главой республики поставлена задача — создать условия для реализации продукции дачников и самозанятых. И она планомерно выполняется.