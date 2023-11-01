С 1 января Чувашия перейдет на новую систему управления госпрограммами

Перевод в электронный вид государственных программ в республике будет осуществляться в региональной информационной системе — подсистемы «Целевые программы — СМАРТ». Об этапах перехода на новую систему управления программами шла речь на совещании в Доме правительства, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, рассматривается возможность утверждения паспортов госпрограмм и их структурных элементов, внесение изменений в них по аналогии с федеральным порядком — посредством управляющего Совета. В его состав предлагается включить вице-премьеров правительства, в ведении которых находятся структурные программы, руководителей исполнительного органа власти, представителей Минэкономразвития и Минфина.

Переход на новую систему управления государственными программами предусмотрен с 1 января 2024 года. Это обусловлено в том числе реализацией одного из стандартов федерального проекта «Государство для людей», отметил Дмитрий Краснов.