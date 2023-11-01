Боксер Матвей Маковей выиграл Кубок Н.А. Никифорова-Денисова

Абсолютная победа уроженца Чувашии

Боксер Матвей Маковей, делавший первые шаги на ринге в нашей республике под руководством Руслана Жумсакова, выиграл престижные всероссийские соревнования IX «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова». В сражениях в городе на Неве участвовали 272 боксера из 59 регионов России.

Матвей боролся за награды против сильнейших юниоров 2006-2007 годов рождения в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке против Ивана Курбачева наш земляк одержал безоговорочную победу — по итогам каждого из трех раундов пять судей отдали предпочтение уроженцу Чувашии.

Выиграв соревнования, Матвей Маковей получил путевки на молодежный Кубок мира в Черногории и Первенство Европы в Хорватии, которые состоятся в феврале и апреле 2024 года.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале поздравил Матвея и его тренеров с заслуженной победой. «К боксу у меня особое отношение. И поэтому вдвойне приятно выразить слова гордости за нашу чувашскую школу бокса», — подчеркнул Олег Николаев.