Боксер Матвей Маковей выиграл Кубок Н.А. Никифорова-Денисова

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Абсолютная победа уроженца Чувашии

Боксер Матвей Маковей, делавший первые шаги на ринге в нашей республике под руководством Руслана Жумсакова, выиграл престижные всероссийские соревнования IX «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова». В сражениях в городе на Неве участвовали 272 боксера из 59 регионов России.
Матвей боролся за награды против сильнейших юниоров 2006-2007 годов рождения в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке против Ивана Курбачева наш земляк одержал безоговорочную победу — по итогам каждого из трех раундов пять судей отдали предпочтение уроженцу Чувашии.
Выиграв соревнования, Матвей Маковей получил путевки на молодежный Кубок мира в Черногории и Первенство Европы в Хорватии, которые состоятся в феврале и апреле 2024 года.
Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале поздравил Матвея и его тренеров с заслуженной победой. «К боксу у меня особое отношение. И поэтому вдвойне приятно выразить слова гордости за нашу чувашскую школу бокса», — подчеркнул Олег Николаев.

Опубликовано: 27 ноября 2023 г.


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