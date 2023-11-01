В Чувашии инициативное бюджетирование набирает темпы

Жители Чувашии подали заявки на реализацию в 2024 году свыше 1500 инициативных проектов. Более четырехсот заявок уже одобрено, другие проекты комиссии еще предстоит рассмотреть. Об этом сообщает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

В настоящее время проектом бюджета региона на 2024 год уже одобрено предоставление 502,9 млн рублей для выполнения тех инициатив, которые прошли дополнительный конкурс в июле текущего года. На эти средства с учетом софинансирования жителей будут отремонтированы и обустроены 191 дорожный участок, 62 объекта ЖКХ, 35 объектов благоустройства, 34 места массового отдыха, 32 объекта социально-культурной сферы, 19 мест памяти, 17 детских и игровых площадок, 17 водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, 5 объектов мер пожарной безопасности, 3 места для купания, а также будет проведена очистка 26 водоемов.

Еще более тысячи проектов ждут финансирования, предварительно общая сумма должна составить 1,8 млрд рублей. «После проверки документов будем выступать с инициативой о выделении этих средств при очередном уточнении бюджета. Подтверждение объема средств есть: заявки поданы, сметы, протоколы представлены. Уверен, что депутаты и правительство республики поддержат идеи населения», — отметил Сергей Артамонов.