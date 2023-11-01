Молодогвардейцы Чувашии – одни из лучших в стране

По итогам работы в августе-октябре Чувашское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» заняло второе место в федеральном рейтинге. Таким образом, молодогвардейцы Чувашии подтвердили свой предыдущий успех – три месяца назад они также были на почетном втором месте.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Черкесов выразил благодарность членам «Молодой Гвардии Единой России» за активное участие в общественно-политической жизни страны, неравнодушие и высокую гражданскую позицию.

«Желаю вам неиссякаемой энергии для достойного выполнения всех поставленных задач, мы вами гордимся», – подчеркнул спикер парламента.

Отметим также, что совсем недавно «Молодая Гвардия» отметила свое 18-летие. Активистов поздравили Председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и Секретарь Генсовета Андрей Турчак, они поблагодарили «Молодую Гвардию» за помощь в восстановлении новых регионов, защиту Родины, участие добровольцами в зоне проведения СВО, сбор и доставку гуманитарной помощи, поддержку семей военнослужащих.

Руководитель Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Шакулов, кавалер медалей «За отвагу» и «За ратную доблесть» семь раз выезжал в качестве волонтера на гуманитарную миссию, а также принимал участие в СВО как доброволец. Андрей Шакулов также возглавляет общественную Молодежную палату при Госсовете Чувашии.

Сегодня молодогвардейцы Чувашии регулярно отправляются в зону СВО волонтерами, поддерживают всех, кто нуждается в помощи, рискуя собственными жизнями, окружают заботой тех, кто потерял родных и близких.