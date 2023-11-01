Чувашские каратисты вернулись с медалями

Представители Чувашии завоевали девять наград различных достоинств на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ. В состязаниях, проходивших в Орловской области, участвовали более трех тысяч спортсменов из 26 стран. По итогам чемпионата Анастасия Тимофеева завоевала «золото» в командных поединках, сообщили в Минспорта Чувашии.

В дисциплине «ок-двоеборье» серебряная медаль на счету Анастасии Пироговой. Также Анастасия в команде с Ксенией Никитиной и Дарьей Воробьевой взяла «бронзу» в дисциплине «ок-ката группа», а Ксения получила такую же награду в личном виде программы «ок-55». Еще одна бронзовая медаль у Сергея Петрова в командных поединках.

А на первенстве мира два «золота» завоевал Кирилл Исайкин среди спортсменов 16-17 лет. В аналогичной возрастной группе у девушек первое место заняла Екатерина Пикина. В более старшей группе, 18-20 лет, «серебро» получил Кирилл Глебов.