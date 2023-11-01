Машина стала западней

Скрывшийся с места ДТП водитель кроссовера, которого разыскивала полиция, пришел в ГИБДД сам. Авария случилась на проспекте Никольского около 11 часов вечера 10 ноября. Есть пострадавшие.

Водитель, 38-летний москвич, пояснил, что оставил место аварии из-за плохого самочувствия, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Мужчину направили на медицинское освидетельствование. За собственником кроссовера только за этот год числятся более двухсот штрафов, большинство из них — за превышение скорости в Москве.

Напомним, «Ленд Ровер Спорт» с московскими номерами ехал по Октябрьскому мосту. На большой скорости он вылетел на встречную полосу, врезался в «Фольксваген Поло» и несколько раз перевернулся. 29-летний чебоксарец, водитель «Фольксвагена», и его 18-летняя пассажирка госпитализированы с тяжелыми травмами. Из машины их извлекли сотрудники МЧС.

«По статистике, за десять месяцев этого года произошло более 700 ДТП. Это огромная цифра, — сказал на недавнем брифинге по безопасности дорожного движения начальник специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Чувашии Александр Медведев. — Наша служба одной из первых прибывает на место происшествия. Как правило, в результате выезда на встречную полосу и лобового столкновения люди оказываются зажатыми в машине. И часто приходится применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент для деблокирования пострадавших и извлечения погибших из искореженного транспортного средства. Это очень страшно».

Он призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД.