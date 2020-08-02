По грибы, не выезжая из города

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Бывает, что грибов завались не только в лесу.

В выходные дни в Чебоксарах опрокинулся грузовичок с шампиньонами.
Авария произошла днем 16 августа возле дома 13 по улице Крылова в Чебоксарах. Водитель небольшого грузовика «Хендай», перевозивший грибы местного предприятия, не справился с управлением и «разлегся» на проезжей части, просыпав на дорогу часть своего груза. С ним столкнулись неожидавшие такого «грибного дождя» легковые иномарки «Хендай» и «Ссан Йонг».
Причиной происшествия в ГИБДД считают несоблюдение скоростного режима 34-летним «грибником», за что в отношении нарушителя составлен административный материал. Кроме представителей грибного царства, в ДТП никто не пострадал…

Фото Валерия Львова

Опубликовано: 18 августа 2020 г.


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