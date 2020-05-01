На улице Ашмарина автобус сбил 4-летнего ребенка

На днях в Чебоксарах произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок.

В восьмом часу вечера на улице Ашмарина неподалеку от рынка «Южный» водитель пассажирского автобуса марки МАЗ совершил наезд на мальчика, которому еще и пяти лет не исполнилось (день рождения в июле). К счастью, малыш остался жив, его срочно отправили для обследования в реанимацию, предварительный диагноз — сотрясение головного мозга.

По словам водителя, мальчик выбежал на проезжую часть с тротуара неожиданно и вне зоны пешеходного перехода, так что предотвратить наезд было сложно. А мама ребенка в это время была на рынке. То есть сын оставался без присмотра взрослых. Хотя сотрудники ГИБДД постоянно предупреждают родителей, что необходимо заботиться о безопасности своих детей на улице, да еще таких маленьких. В момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было, водитель следовал в гараж. Выясняются обстоятельства происшествия.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии. По данным УГИБДД МВД по Чувашии, только в нынешнем мае в ДТП пострадало семь несовершеннолетних.