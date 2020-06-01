Работник автосервиса решил без спроса прокатиться на иномарке и попал в ДТП

В минувшие выходные на проспекте Тракторостроителей автомобиль «Рено» протаранил такси «Лада Веста». Не успел таксист оценить масштабы бедствия, как «налетчик» скрылся до приезда сотрудников ГИБДД. Установить, кто был за рулем иномарки, принадлежащей жителю Яльчикского района, не составило труда: впопыхах парень обронил в машине банковскую карту своей жены. Но лихача разоблачили бы и без этого: хозяин «Рено» тоже знал, кто мог быть в салоне легковушки, которую он накануне отогнал в автосервис своих земляков.

Мастер-ломастер несколько часов не казал носа домой, но после того, как сотрудники полиции обзвонили всю его родню — явился- таки в отделение. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Чебоксары составили в отношении чебоксарца протокол за оставление места ДТП, а дознаватели возбудили уголовное дело за угон. Да и ремонт помятых авто на этот раз будет за его счет…

Фото УГИБДД МВД по Чувашии