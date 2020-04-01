37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП

Сразу два сообщения поступили вечером 19 апреля в дежурную часть МВД и оба оказались связаны с одним человеком. Сначала полицейские проверяли информацию о ножевом ранении в доме 15 по улице Лебедева, следом наряд дорожно-патрульной службы выехал в соседний двор оформлять массовое ДТП.

За рулем «Рено-Логан», который протаранил сразу несколько машины, оказался 37-летний ранее неоднократно судимый житель Чебоксар. После поножовщины в доме своего родственника, ранив двух человек, нетрезвый мужчина сел за руль и хотел скрыться, но в ближайшем же дворе не справился с управлением. Из-за несоблюдения безопасного бокового интервала «Рено» задела «Ладу-Весту», а потом сработал эффект домино, в результате чего были повреждены еще три легковушки: «Киа», «Опель» и «Хендай».

По информации заместителя начальника УГИБДД МВД по Чувашии полковника полиции Геннадия Чурбанова, в отношении горе-водителя, отказавшегося от медицинского освидетельствования, было составлено сразу шесть материалов по административным правонарушениям – за езду в состоянии опьянения, ДТП, отсутствие документов и страховки. А по поводу нанесения телесных повреждений двум местным жителям с задержанного взяли отдельное объяснение. По данному факту еще проводится проверка. Состояние раненых не внушает медикам опасений. По предварительным данным, конфликт произошел на семейно-бытовой почве…