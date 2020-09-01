Михаил Ефремов вспомнил о чувашских корнях

…И желает отбывать наказание в Чувашии

Имя Михаила Ефремова уже четвертый месяц не сходит со страниц интернет-изданий и новостных лент федеральных СМИ. Речь идет не о творческих заслугах знаменитого актера, а о том, что он стал виновником смертельного ДТП. Вот и на днях прошла информация, не столько взволновавшая, сколько обескуражившая жителей нашей республики. Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам колонии общего режима, изъявил желание отбывать наказание в Чувашии, объяснив это тем, что там его предок, там его корни.

Именно такие слова Ефремова член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева передала РИА Новости. И пояснила, что актер имел в виду великого просветителя Ивана Яковлева. Ефремов сказал, что его предок был помощником отца Ленина, преподавателем, перевел на чувашский язык Библию и что его именем в республике названы многие учебные заведения.

Но, как оказалось, далеко не все знают о родственных связях Михаила Ефремова и создателя современного чувашского алфавита. «Вот это новость! Впервые слышу, что Ефремовы связаны с Чувашией…», — прокомментировали пользователи Инстаграма публикацию «СЧ» по поводу того, что скандально известный актер, пребывающий в настоящее время в СИЗО, вдруг вспомнил о своих корнях.

ДОСЬЕ ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер, будучи пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного авто Сергей Захаров получил тяжелые травмы

и умер в больнице.

На самом деле о том, что Ефремов является прямым потомком Ивана Яковлева, в местной прессе писали достаточно много. При этом сам заслуженный артист Российской Федерации раньше особо не заострял на этом внимание.

…О чувашских корнях по маминой линии Михаил Ефремов узнал в 11 лет, кстати, по отцовской линии он мордвин. Напомним, его родители — известнейшие люди. Отец — знаменитый актер и режиссер театра и кино, создатель «Современника» Олег Ефремов, мать — актриса и театральный режиссер Алла Покровская. Так вот, Алла Борисовна — дочь оперного режиссера Бориса Покровского и внучки Ивана Яковлева Анны, она тоже была режиссером, только детского театра. Образованным, воспитанным человеком необычайной доброты по воспоминаниям родных была и ее мать — дочь Ивана Яковлева Лидия. Удивительна и трагична история этой женщины. Она вышла замуж за профессора биологии Алексея Некрасова. У них было шестеро детей. Лидия Ивановна знала свыше 10 иностранных языков, работала профессиональным переводчиком, выезжала за границу. Но в 1937 году ее обвинили в шпионаже и приговорили к пяти годам концлагерей. Так и не дождавшись выхода на свободу, в 1942 году она скончалась, предположительно от голода. Рассказывают, Лидия Ивановна помогала ближним, не видела разницы между русскими и чувашами, крестьянами и дворянами, была равна со всеми. В 1958 году дочь Ивана Яковлева реабилитировали посмертно…

Таким образом, Михаил Ефремов является праправнуком чувашского просветителя. Естественно, великий пращур при жизни и предположить не мог, что когда-нибудь имя его семьи будет звучать в каком-то негативном ключе. Пользователи сетей уже успели сделать свои выводы, высказавшись, дескать, «Стыдно Яковлеву за такого потомка!», «Да Яковлев сто раз в гробу бы перевернулся, наверное, от такого заявления Ефремова…»

Но стоит ли сейчас беспокоить память прославленного подвижника и вообще связывать его огромные заслуги перед чувашским народом с незавидной судьбой его потомка, сбившегося с пути…

Между тем Михаил Ефремов строит планы на будущее, надеясь на «гостеприимство» чувашского края, подумывает о создании Российского тюремного театра. Отвечает на корреспонденции. В одном из опубликованных писем представителю СМИ он написал: «Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба». Добавил, что ничего не помнит и уже ничего не исправить. «Так что мораль проста — пить надо меньше», — подвел он для себя итог.

По словам артиста, представители Чувашии готовят обращение в Федеральную службу исполнения наказания с просьбой удовлетворить его просьбу. Редакция «СЧ» направила запрос в УФСИН Чувашии с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пообещали скоро подготовить. А информагентства уже сообщают, что у Ефремова теперь два адвоката, один из Чувашии.

Фото xozyaika.com

Приговор Михаилу Ефремову огласили ровно через три месяца после трагедии на Садовом кольце.