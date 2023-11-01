В Чувашии пройдёт цикл мероприятий «Великая музыка великой страны»

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

14 и 15 ноября в Чувашии впервые пройдёт цикл мероприятий «Великая музыка великой страны». Цель проекта – сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

В рамках программы жители и гости Чебоксар и Новочебоксарска смогут посетить концерты, где будут исполнены сочинения русских и советских композиторов, а также песни военных лет, прославляющие подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Проект реализуется региональным отделением ООГО «Российский фонд культуры» в Чувашской Республике совместно с ЧРОО «Ассоциация молодых семей Чувашии».

Понятие «патриотизм» – многогранно. Оно включает в себя любовь и преданность к Отечеству, стремление служить его интересам, гордость за свой народ и уважение к великим достижениям страны. По мнению руководителя проекта Татьяны Вороны, данная концертная программа отвечает поставленным задачам.

Вокальные и инструментальные номера в исполнении ведущего солиста Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, заслуженного артиста России Виталия Ефанова, Игоря Артамонова, солистов Чувашской государственной филармонии, оркестра и хора Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением народного артиста России, заслуженного деятеля искусств России и Чувашии Мориса Яклашкина и заслуженного деятеля искусств Чувашии Натальи Яклашкиной позволят окунуться в атмосферу важных исторических событий.

«Испытания, которые выпали на долю нашего народа, только укрепляли дух нации, – говорит идейный вдохновить и художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России Валерий Ворона. – И это не могло не отразиться в отечественной культуре и искусстве. Наше культурное достояние имеет общемировое значение и является неотъемлемой частью цивилизации. Концерт «Великая музыка великой страны» – современный взгляд на героическую историю России и её богатую культуру».

Опубликовано: 10 ноября 2023 г.


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