О женских «войнах», карманном вопросе и «казусе Шурыгиной»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня хотелось бы поговорить о не совсем обычной книге. Уникальна она в содержательной своей характеристике: это рассказы из адвокатской практики. Художественных произведений о трудовых буднях сотрудников полиции, спецслужб и прочих силовых структур — более чем достаточно, а вот откровения защитников-правоведов встречаются нечасто… И тем более значимо, что интересными подробностями делится наш земляк, сейчас работающий адвокатом в столице России.
Знакомьтесь: «Нанятая совесть» Григория Сарбаева. Здесь интригует уже само название, а подзаголовок «Хроники практикующего адвоката» — подсказывает содержа-ние шестнадцати небольших новелл. Слово «новелла» здесь используется не ради красного словца, а, на мой взгляд, лучше всего характеризует жанр произведений сборника.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Григорий Михайлович Сарбаев родился в г. Чебоксары 8 января 1975 года. В 1997 году с отличием окончил юридический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Работал в органах государственной власти, возглавлял аналитический отдел администрации Президента Чувашии, работал помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В настоящее время ведет адвокатскую практику в Москве — в 2006 году основал собственное адвокатское бюро. Сарбаев выступает экспертом в ток-шоу «На самом деле», «Пусть говорят» и «Андрей Малахов. Прямой эфир», является автором книг «Нанятая совесть», «Природа — Человек — Общество: современность и перспективы развития» (в соавторстве с Николаем Дроздовым) и одним из авторов учебника «Экономика» для вузов под общей редакцией академика, доктора экономических наук, профессора Л.П. Куракова.

Каждая новелла — это переплетение нескольких реальных историй, сюжеты которых в своей совокупности и задают тот тон, благодаря которому не угасает читательский интерес… Домашнее насилие, бизнес-отношения, бракоразводные ситуации, расклады внутри юридического сообщества — все это предстает перед нами с изнаночной стороны. В данном случае «изнанка» — эпитет, говорящий не о перетряхивании чужого грязного белья, а характеризующий видение момента со стороны защиты.
Здесь не только нравы адвокатской жизни с ее бесконечными процессами, но и палитра современной жизни. Интересно как разрешился во многом комичный (а сколько в нашей жизни комичного, разворачивающегося в трагическое?) эпизод с «бунтом» граждан из-за невесть как произошедшей замены в документах слова «оферта» на криминальное «афера»? Замечателен и бытовой этюд с «Олегом Петровичем», которого любовница, живущая в соседнем подъезде, отправила выкидывать мусор и ноги на автомате привели мужчину на обратном пути… домой к жене!
Небольшие зарисовки из адвокатской практики нередко сопровождаются короткими, но емкими экскурсами в далекое или не очень прошлое, давая читателю понять, что «ничто не ново под луной». К примеру, бытовавший у французов обычай «мутузить своих благоверных на Пасху» имел вполне логичное и практичное объяснение. Филологические экскурсы автора подскажут, откуда пошли на Руси слова «шваль» и «шаромыжник»? А любителям реплик типа «Хорошее дело браком не назовут» полезна будет на заметку этимология слова «брак» в двух его омонимичных значениях. Вы не знаете, что такое «омонимы»? — тогда тем более возьмите книгу в руки.
Язык изложения легкий, доступный, живой. Способствует этому и багаж знаний автора, и накопленный личный опыт. Более того, в какой-то момент закрадывается ощущение, что это — своего рода сборник инструкций по поведению в той или иной ситуации. Тем более что в книге столько жизненных наблюдений! Как «доят» человека юридические фирмы-однодневки. К чему приводит жажда наживы и глупость. Как легко и просто могут подставить «подруги» ради собственного хайпа. А насколько страшны «женские войны»!? Каковы особенности визита в самый-самый крайний город России — Анадырь.
Приведу и несколько ярких цитат: «Простая откровенность телевизионщиков порой превосходит цинизм адвокатов», «Раньше москвичей портил квартирный вопрос. Теперь времена изменились, и его затмил вопрос карманный» и так далее. То тут, то там встречающиеся стихотворные вкрапления и философские константы только усиливают эмоциональный эффект. Его, безо всякого сомнения, дополняют и те новеллы, в фокусе внимания которых острые, злободневные проблемы. Например, точка зрения адвоката на «казус Шурыгиной» — за что следует уважать 17-летнюю девушку из провинции, и какую важную социальную проблему она вскрыла в программе Андрея Малахова? Кстати, рассказал автор и о том, как он впервые стал экспертом популярного ток-шоу страны.
В общем, книгу Григория Сарбаева я бы порекомендовал взять в руки и мужьям с женами, и пресловутым «отцам и детям», и партнерам по бизнесу — каждый найдет в ней что-то свое, может быть самое насущное в данный момент.

Вопросы:

1. За какой поступок Марк получил прозвище «начальник лагеря» и чем для него все закончилось?
2. «Вы, женщины, жестоки. То, что вам муж в минуты близости или томления духа рассказывает, вы потом против него же в скандалах и используете» — в какой связи насельник Троице-Сергиевой лавры дал такой совет и каким был результат?
3. По какому поводу Григорий Сарбаев вспомнил народную мудрость «Где черт не сможет, туда бабу пошлет»?

Федор Козлов


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