По киберпреступлениям ударят разъяснительной работой и новыми законами

Кибермошенники используют десятки различных схем, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Научить людей осторожности в общении с интернет-аферистами могут поучительные истории о тех, кто уже стал жертвой подобных преступлений. Так считают участники Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения республики. Очередное заседание совета было как раз посвящено злободневной теме профилактики и борьбы с кибермошенничеством.

Число обманутых мошенниками граждан постоянно растет. «За девять месяцев этого года в республике зарегистрировано более трех тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них около двух с половиной тысяч — по мошенническим схемам, порядка 800 составляют кражи с банковских карт», — сообщил начальник отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашии Михаил Игнатьев. По его словам, причиненный гражданам ущерб составил 631,1 млн рублей — это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего мошенники действуют под видом сотрудников банков (26,8% случаев), а еще — крадут деньги у граждан при совершении интернет-покупок (20,6%) и при оказании различных услуг (18,7%). Преступным посягательствам подвержены почти все категории жителей — от студентов и пенсионеров до сотрудников государственных учреждений.

Чтобы по максимуму усложнить жизнь мошенникам, в республике проводится масштабная профилактическая работа. Задействованы в ней самые разные структуры — от правоохранительных органов и органов власти до Банка России и участников финансового рынка.

«Одна из последних масштабных акций, посвященных вопросам кибермошенничества, прошла в сентябре в рамках Единого информационного дня, — напомнил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. — В целом тогда получилось охватить более 130 организаций и предприятий Чувашии с общей численностью сотрудников более 60 тысяч человек. Своеобразным продолжением этой акции стал проект «Десант финансовой грамотности», организаторы которого планируют поочередно объехать все муниципалитеты республики, чтобы на местах рассказать максимально возможному числу жителей о финансах и помочь им закрепить навыки противостояния кибермошенникам».

МАКСИМ ФРОЛОВ,

управляющий Отделением-Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России: «За последние несколько лет Банк России совместно с финансовой отраслью проделали большую работу в области противодействия мошенничеству. Только за 1-е полугодие 2023 года в целом по стране банки РФ отразили более 9 миллионов попыток кибермошенников совершить хищение средств со счетов клиентов на сумму, превышающую 1,6 триллиона рублей».

На заседании совета также говорилось о совершенствовании механизма предотвращения кибермошенничества на законодательном уровне. Так, с 21 октября этого года вступил в силу закон, по которому МВД России сможет в режиме онлайн получать из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России сведения об операциях, проведенных без добровольного согласия клиентов, в том числе о получателях похищенных денег. Информационный обмен двух ведомств позволит усилить противодействие кибермошенникам.

А с 25 июля следующего года заработает закон, предусматривающий введение «периода охлаждения» при переводах на подозрительные счета. С этого времени банки будут обязаны приостанавливать на два дня денежные переводы на счет сомнительного получателя, информация о котором содержится в базе данных Банка России. За это время отправитель сможет обдумать, нужно ли совершать такой перевод, и отменить его. Законом также предусмотрена обязанность банков отключать доступ к дистанционному обслуживанию дропперам (лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием украденных денег. — Прим. ред.), если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД России. Кроме того, банку придется возместить клиенту деньги в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в базе данных Банка России, без выполнения дополнительных действий по защите клиента. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.