В Канашском муниципальном округе стартовали публичные слушания по проекту генерального плана

В таких совместных встречах, как правило, участвуют местные власти и жители населенных пунктов. У первых есть возможность напрямую сообщить гражданам о перспективах, у вторых — сразу уточнить что-то и задать вопросы, касающиеся дальнейшего развития села или деревни. Так, в деревне Кармамеи обсудили включение в состав населенного пункта земельных участков, которые будут потом предоставлены многодетным семьям под строительство жилых домов. Между тем сами селяне подняли насущный вопрос о необходимости расширить сельское кладбище: на старом погосте для новых захоронений уже не хватает места.
Опубликовано: 8 ноября 2023 г.
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