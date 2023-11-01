В Канашском муниципальном округе стартовали публичные слушания по проекту генерального плана

В таких совместных встречах, как правило, участвуют местные власти и жители населенных пунктов. У первых есть возможность напрямую сообщить гражданам о перспективах, у вторых — сразу уточнить что-то и задать вопросы, касающиеся дальнейшего развития села или деревни. Так, в деревне Кармамеи обсудили включение в состав населенного пункта земельных участков, которые будут потом предоставлены многодетным семьям под строительство жилых домов. Между тем сами селяне подняли насущный вопрос о необходимости расширить сельское кладбище: на старом погосте для новых захоронений уже не хватает места.