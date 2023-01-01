Из Волжской Булгарии в Великую степь

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О Монгольской империи написано достаточно много как научных, так и художественных книг. Последние в большинстве своем берут эмоциями, сочетанием исторических фактов с полетом фантазии автора. Очень немногие могут удержать себя и создать добротное, относительно реалистичное, полотно. В их числе — позабытый, к сожалению, сегодня Владимир Мурашковский и его книга «Последняя повозка».

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Владимир Мурашковский родился 30 июля 1933 года в Харькове. В годы Великой Отечественной войны с родителями (отец был рабочим Харьковского электромеханического завода) был эвакуирован в Чебоксары. Окончил Чебоксарский электромеханический техникум и Всесоюзный государственный институт кинематографии. Работал техником-конструктором на ЧЭАЗе, редактором Чувашского книжного издательства, в редакциях Козловской районной газеты, «Молодого коммуниста» и «Советской Чувашии». Поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР (1983). Автор стихотворного сборника «Стриж», исторических повестей и романов «Кремень и кресало», «Последняя повозка», «Авраамий Булгарский», «Звезда Лувияарь», «Любовь царя Давида» и других.

Для начала короткий просветительский экскурс. Великая Степь — макрорегион, простирающийся от Восточной Европы почти до берегов Тихого океана. А исторически — это район формирования многих пассионарных волн, кардинально изменявших политические и этнические карты Евразии. «Великое переселение народов» и завоевательные походы «сотрясателя Вселенной» Чингисхана — все имеет свой исток именно здесь. И именно к истории вышеназванного человека восходит сюжет повествования. Причем показано все глазами уроженца Волжской Булгарии Байку.
Волей случая он с отцом оказывается подле молодого Томуджина и проходит все выпавшие на его долю испытания. При этом показательно, как старший из булгар поучает молодого кочевника: «А вот у нас в Биляре…» — и дальше следует одна-другая констатация фактов превосходства далекой страны на Волге по сравнению с кочевыми племенами Степи: «Хранят друг от друга секреты, но каждый мальчишка с детства обучается какому-нибудь ремеслу», «мальчишек учат грамоте, потому что без этого нельзя управлять государством», а здесь же, в Степи, «ничего не хотят знать кроме кумыса, даже хлеб не сеют, у них на уме только скот да драки».
Неторопливо развивается повествование, и встают перед читателем дружба и предательство, любовь и презрение, возвышение одних и падение других, жизнь и смерть. Так это или нет, но именно чужак с волжских берегов с успехом усмирял бунтарские настроения отдельных племен и даже распри представителей «золотого рода», способствуя рождению будущей мировой державы монголов. Исторические события упоминаются как-то мимоходом: то покорен Хорезм, то русские полки разбиты на Калке, то… Нити закручиваются в такой тугой узел, что уже не сразу и поймешь, где вымысел, где историческая реальность, а где «полу-полу»… Даже когда в общий сюжет врывается история владимирского купца, известного как Авраамий Булгарский, и его жизнеописание кардинально отличается от жития святого, — на это обратит внимание только специалист.
По динамике книга состоит из двух частей: история создания империи Чингисхана и история Монгольской державы после смерти основателя. Текстуально это почти незаметно в силу преемственности ключевых героев повествования. Зато содержательно ощущается кардинальное противопоставление: первоначальная простота характеров и образа жизни кочевников сменяется усваиваемой от покоренных народов хитростью и тягой к роскоши. «Характер нашего народа прост. Да! В нем — древность, — думал Субэдей. — Теперь ее уничтожают, народ становится коварнее». И какое великое количество людей могло бы подписаться под словами одного из таких же, как они: «Он был сыт, он был на родине, по которой так скучал, но почему-то он не был счастлив».
В уста своих героев независимо от их национальности и вероисповедания Владимир Мурашковский вкладывает близкие по смыслу мысли: «Почему люди не хотят понять столь простую истину: пока у одного еды по горло, а другой добывает корни сараны, то брат — не брат, и Бог — не Бог», «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья», «От бумаг одна беда. Бумага думает за тебя и если даже обстоятельства изменились, то все равно поступаешь по ее предписаниям. Пока придет новая бумага, уходит время…»
В современных условиях, когда поиск национальной идентичности и усиление интереса к прошлому народа непропорционально уровню исторических знаний, подобные книги могут способствовать решению отдельных просветительских задач. В форме художественного повествования они на уровне эмоционального восприятия дают читателю некий базис, а дальше каждый выбирает для себя: расширять свой кругозор за счет специальной литературы или остановиться на достигнутом… Но этот первый шаг обязательно нужно сделать!

Вопросы:

1. Кем приходится Байку, по мнению автора, святой Авраамий Булгарский?
2. «Запомни, никчемных людей нет, есть верные и опасные» — почему жена кагана Удэгея дала такой совет сыну?
3. Почему дочь Чингисхана сказала попавшему в опалу мужу: «Лучше жить в нищете, чем быть с моими родственниками заодно»?

Федор Козлов


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