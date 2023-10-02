Дом там, где хорошо

Супруги из Донецкой области переселились в Чувашию по программе помощи соотечественникам, проживающим за рубежом…

Андрей Владимирович Харламов обратился в Генеральное консульство России в Харькове еще до начала специальной военной операции — летом 2020 года. Говорит, что стал ощущать себя чужим на Украине, потому что всегда был русским по духу. С каждым годом в стране все больше притесняли русскоязычное население, пока открыто не заявили, что не считают его своим. Даже если в жилах дончан текла и украинская кровь, это ничего не меняло, враждебность по отношению к ним только нарастала.

Тогда Андрей Владимирович и написал в российском консульстве заявление о своем желании участвовать в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Его примеру последовала и гражданская жена Анна, вместе с которой они воспитывали дочь-старшеклассницу.

Как театр начинается с вешалки, так и первые впечатления о Чувашии, куда переселилась семья, у супругов сложились с отношения к ним специалистов Управления по вопросам миграции МВД по региону. Даже два года спустя после получения гражданства Российской Федерации они с большой благодарностью вспоминают Татьяну Евгеньевну Григорьеву, без помощи и консультаций которой пришлось бы, прямо сказать, непросто. Но с легкой руки этого опытного и грамотного сотрудника к новому месту жительства чета адаптировалась довольно быстро. Нелишней, конечно, была и материальная помощь, которую переселенцы получили по решению Комиссии МВД по Чувашской Республике по выплатам и компенсациям как участники госпрограммы.

Все трудности как истинная дончанка преодолела и их дочь Анастасия. Несмотря на огромную разницу в учебной программе успешно окончила школу, недобрав всего несколько баллов по ЕГЭ на золотую медаль. Доступность и безграничный объем информации, особенно по истории, открывшейся девушке в России, настолько захватили ее воображение, что, к удивлению родителей, она решила стать правоведом, поступив в один из ведущих вузов Казани…

Спокойная и уютная Чувашия, ее народ настолько тепло приняли переселенцев, что они теперь чувствуют себя здесь как дома. Живут Харламовы в Новочебоксарске, практически каждый день гуляют в городской роще, любуясь природой. После серых городских застроек и заводских стен родной Константиновки просто глаз радуется многообразию красок и простору, говорит Андрей Владимирович.

Символично, что именно после переезда они с Анной зарегистрировали брак, так что теперь республика еще и место официального рождения их семьи, которая, считают Харламовы, теперь уверенно может смотреть в будущее.

Здесь же глава семьи — мастер по производству тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий по первому образованию — реализовал давнюю мечту и получил в Компьютерной академии новую специальность, связанную с созданием WEB-приложений. Единственное, тревожно за оставшихся под Донецком родственников. Но ведь это теперь тоже Россия, значит, все обязательно будет хорошо…

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Граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище в нашей стране, могут стать участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в упрощенном порядке, сообщают в Управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике. От них, к примеру, не требуется подтверждения трудового стажа на территории республики или наличия специальности, востребованной на рынке труда. С начала действия указанной программы (2014 год) ее участниками в Чувашии стали 1600 граждан Украины. За последние два года гражданство России приобрели более 700 переселенцев из этой бывшей братской республики…