Субсидии на покупку новой техники — весомое подспорье для аграриев

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
После общественного обсуждения вопрос о субсидиях на новую технику для аграриев, занятых переработкой картофеля и овощей, рассмотрит правительство республики. Фото cap.ru

Ее льготный перечень в Чувашии планируют расширить.
На портале «Народный контроль» идет общественное обсуждение проекта постановления Кабинета министров Чувашии. Согласно документу, на компенсацию затрат по приобретению специализированного транспорта для перевозки готовой сельхозпродукции смогут рассчитывать переработчики картофеля и овощей. В список войдут авторефрижераторы, рефрижераторные фургоны и тягачи. Затраты на покупку спецтранспорта возместят товаропроизводителям, перерабатывающим не менее 100 тонн продукции, и сельхозпотребкооперативам, закупающим не менее 50% объемов у членов кооператива. Кроме того, предлагается включить в перечень оборудование, участвующее в полном цикле производства растительного масла и его фракций, а также паровые котлы для производства молочной продукции.
Сейчас производителям и переработчикам сельхозпродукции в Чувашии возмещают от 30 до 50% стоимости новой техники и оборудования. Максимальная ставка — для хмелеводов, 45% компенсируют хозяйствам, занимающимся животноводством или выращиванием картофеля и овощей, 35% — аграриям, занятым растениеводством, 30% — переработчикам молока, мяса, овощей, рыбы и масличных культур.

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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