Яркое бельканто классик-группы «BELCANTO»

Завтра в филармонии споют финалисты телевизионного конкурса «Звезда»

С итальянского языка слово «бельканто» переводится как «красивое пение» и обозначает особую вокальную технику, овладеть которой стремится каждый певец. Она требует легкости звукоизвлечения, насыщенности тембровой окраски и ровности голоса во всех регистрах. Наверное, поэтому артисты Чувашской государственной филармонии решили назвать свой коллектив именно так. Оценить исполнение звездной шестерки, «замешанное» на синтезе академического и эстрадного вокала, чебоксарцы смогут уже завтра.

Рождение классик-группы «BELCANTO», в которую вошли солисты музыкального лектория Динара Юнисова, Маргарита Финогентова, Татьяна Васильева, Иван Снигирев, Юрий Катков и Сергей Кузнецов, стало подарком к открытию филармонии после реконструкции пару лет назад. Однако по-настоящему громкая слава пришла к исполнителям в нынешнем году, когда они с успехом преодолели отборочный тур Всероссийского вокального конкурса «Звезда» и получили возможность спеть в эфире одноименного телеканала. Но оказалось, что это только начало. Оценив выступление наших артистов в сто баллов, взыскательное жюри в составе первых лиц отечественного шоу-бизнеса пропустило их в финал, где встретились лидеры проекта.

«Дорогие друзья, вы — гордость Чувашии! Вместе со всей республикой я смотрела эфир и болела за вас», — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, предложив открыть 87-й филармонический сезон сольной программой коллектива. Так и сделали. В концерте, к которому артисты готовились несколько месяцев, прозвучат чувашские песни и оперные арии в современной обработке, хиты российской эстрады и зарубежные синглы. Среди них «Grande Amore» и «Volare», «В??-в?? куккук» (Лети-лети, кукушка) и «Рио-Рита», «Единственная моя» и многие другие.

КСТАТИ

В октябре народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Народный Рахманинов», впервые прошедшего в онлайн-формате на базе Московского музея С.В. Рахманинова и Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына. В жюри под председательством президента «Рахманиновского общества» Валерия Полянского вошли ведущие деятели культуры страны. Получить высокую оценку от таких звезд оперной сцены как, например, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло — настоящая победа для вокалиста. В музыкальном состязании к 150-летию композитора приняли участие десятки талантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. Лучшие из лучших удостоились чести выступить в концертном зале имени С.В. Рахманинова Московской академической филармонии. В их числе и певица из Чувашии.