Школьник сбил школьницу и скрылся с места ДТП

На подаренном мамой мопеде восьмиклассник из деревни Новые Чукалы Шемуршинского округа обычно добирался к месту парковки школьного автобуса, оставлял неподалеку транспортное средство и вместе с другими учениками уезжал в Бичурга-Баишевскую среднюю школу. Но недавним октябрьским утром все пошло не по плану — двигаясь по привычному маршруту, школьник совершил наезд на 10-летнюю девочку из своей же деревни.

Подруга, вместе с которой девочка шла по краю дороги к остановке, успела отскочить, а пятиклассница попала под колеса мопеда, получив травму колена. Пострадавшая с плачем поковыляла домой, а подросток, не сообщив никому о случившемся, отправился на занятия в школу.

Если бы юный водитель, прежде чем сесть за руль, изучал правила дорожного движения, то знал бы о своей обязанности оставаться на месте ДТП до приезда сотрудников госавтоинспекции. Не просто так существуют и возрастные ограничения для управления транспортными средствами, чем часто пренебрегают несовершеннолетние гонщики при попустительстве своих родителей. 34-летняя мама виновника наезда, к слову, не видела ничего страшного в том, что сын ездит на мопеде — мол, только в пределах деревни. Но и небольшого отрезка пути школьнику, не имеющему ни достаточных навыков управления, ни знаний правил дорожного движения, хватило, чтобы стать участником ДТП с пострадавшей. В отношении родительницы сотрудники ГИБДД составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — за передачу мопеда лицу, не имеющему права управления.

По данным Управления ГИБДД МВД по Чувашии, за 9 месяцев в республике зарегистрировано 15 ДТП с несовершеннолетними водителями, которые мало того, что вообще оказались за рулем, превышали скорость, выезжали на встречную полосу движения и не соблюдали безопасный интервал! И не всегда все заканчивалось относительно благополучно, как в приведенном выше примере. В сентябре семиклассник Батыревской средней школы, совершая обгон на принадлежащем отцу мопеде, столкнулся с «Ладой Гранта» и был госпитализирован с переломом костей черепа. В августе в Ибресинском округе 15-летний водитель мотоцикла, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомашине «ГАЗ» и получил тяжелейшие травмы. В июле 13-летний школьник из Тюменской области, приехавший в Шумерлинский округ на каникулы, решил покататься на мотоцикле, врезался в стоящий «КамАЗ», попал в реанимацию…

Каждый такой случай для инспекторов по безопасности дорожного движения — основание для тщательной проверки всех причин и обстоятельств ДТП и усиления профилактической работы в конкретном образовательном учреждении. Но самое трудное почему-то — достучаться до родителей, которые продолжают покупать мопеды и мотоциклы тем, кто не дорос до руля…

Статистика Согласно данным ГИБДД РФ, с начала года в стране произошло 13571 ДТП с участием детей до 16 лет, погибло 456 детей и 14874 получили травмы. В этом списке — 1638 ДТП с участием детей — водителей механических ТС, в них погибли 46 детей и 1600 ранены.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост такого рода происшествий на 35%.

Публикуется в рамках проекта «Безопасная дорога», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии