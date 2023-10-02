Игра была тяжелой, но шансы на успех еще остались

После удачной квалификации в основной этап Кубка России по баскетболу «Чебоксарские ястребы» в спорткомплексе ЧГУ провели первую встречу 1/16 финала турнира — в гости к подопечным Диана Шалева приехала команда «Динамо» из Владивостока.

После неудачного прошлого сезона у «ястребов» возникла необходимость в переменах. В первую очередь изменения коснулись состава игроков — команду покинули Никита Лашков, Никита Осит, Ярослав Пислегин и Дэвид Майга. Отрадно, что менеджменту столичной команды удалось найти мастеровитых и опытных баскетболистов, которые призваны не только заменить ушедших, но и улучшить общий уровень игры. Так, после годичной командировки в «Челбаскет» (Челябинская область) в стан «ястребов» вернулся центровой Сергей Жульков. Вслед за ним из уральского коллектива в Чебоксары переехал и разыгрывающий Дмитрий Бубнов. Серьезные надежды любители игры в оранжевый мяч возлагали еще на одного новичка, разыгрывающего защитника Евгения Новоселова, который продемонстрировал отличную игру в ходе квалификации к основному этапу Кубка России. «В прошлом сезоне я выступал за баскетбольный клуб «Рязань», — рассказал Евгений корреспонденту «СЧ». — Когда получил предложение от «Чебоксарских ястребов», долго не раздумывал. Команда приняла очень хорошо, всех ребят давно знаю. Очень дружный коллектив».

Наша дружина усиленно готовилась к противостоянию с динамовцами из Владивостока. Они, кстати, выступают в суперлиге — на дивизион выше «ястребов», которые играют в высшей лиге. Нашим гостям пришлось преодолеть более 8 тысяч километров, чтобы добраться до Чувашии. Ну и еще одна немаловажная деталь — акклиматизация: между столицей нашей республики и Владивостоком 7-часовая разница во времени. Несмотря на все сложности, динамовцы добрались до Чебоксар в полной боевой готовности.

…С вбрасывания подопечные Диана Шалева организовали стартовый натиск на кольцо. Наша дружина уверенно атаковала и реализовывала броски, несколько попаданий подряд было и на счету Евгения Новоселова. Однако вскоре динамовцы пришли в себя. Тем паче, что за гостей играл участник чемпионата Европы 2015 года могучий Андрей Десятников с ростом 220 см — именно он несколько раз огорчал чебоксарскую публику эффектными слэм-данками (бросками сверху. — Прим. ред.). Однако и у нашего центрового Сергея Жулькова нашелся достойный ответ — отличнейший дальний бросок. Но уже с конца второй четверти динамовцы вышли вперед, а в начале третьей десятиминутки сделали решающий рывок. Встреча в итоге завершилась со счетом 77:67 в пользу «Динамо».

«Игра получилась очень тяжелой как для нас, так и для соперников. Большую роль, я думаю, сыграло то, что у нас были игроки с травмами, которые не смогли в полную силу помочь команде, — посетовал Евгений Новоселов, набравший за игру 17 очков и ставший самым результативным в составе «ястребов». — Но впереди еще одна встреча, во Владивостоке — там попытаемся убыстрить нашу игру».

Между тем

В минувший уикенд свои матчи сыграли женская баскетбольная команда «ЧГУ-Атланта» и фтбольный клуб «Химик-Август». В рамках высшей лиги «ЧГУ-Атланта» сражалась в Оренбурге против коллектива «Надежда-2». Первый матч подопечные Никиты Иванова проиграли со счетом 71:79, второй выиграли — 66:58. Вурнарские же футболисты в рамках второго дивизиона лиги Б в родных стенах сыграли вничью (0:0) с коллективом «Урал-2».

А 17 и 18 октября первые домашние матчи в рамках первенства НМХЛ проведет новочебоксарский «Сокол», его соперником станет команда «Рязань-ВДВ». Матчи состоятся на «Чебоксары Арена» — 17 октября в 18.30, а 18 октября в 17.30. Приходите поддержать команду!