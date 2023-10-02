Чувашию посетили представители иностранных СМИ

Эти гости не просто побывали в нашем регионе. Теперь они расскажут о Чувашии широкой аудитории в своих странах. В республике прошел пресс-тур для представителей иностранных средств массовой информации.

Журналисты из Вьетнама, Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана познакомились с культурой и традициями «края ста тысяч песен», с его разносторонним потенциалом. Осмотрели главные достопримечательности, попробовали блюда национальной кухни. Встретились они и с Главой Чувашии. Беседа получилась обстоятельной и открытой. Олег Николаев поблагодарил гостей за интерес к республике: «Уверен, каждый из вас в России уже не первый день, вы знаете, что она очень разная, и как раз через открытие особенностей каждого региона можно еще больше узнать, понять нашу страну».

Красной нитью в беседе прошла тема сотрудничества. По словам Олега Николаева, у нас есть немало направлений для взаимодействия. К примеру, в ближайшее время в Чувашию должен поступить 21 троллейбус российско-белорусского производства. А Вьетнаму наши производители готовы поставлять чувашское пиво. И крупные промышленные предприятия республики многое могут предложить зарубежным партнерам: электротехнику для авиа– и судостроения, подстанции, тракторы, продукцию химической промышленности. О развитии контактов говорят и цифры: в этом году товарооборот с Беларусью вырос на 40%, с Казахстаном — на 20%.

А еще в нашей республике, подчеркнул Глава Чувашии, уважают принципы добрососедства — здесь в мире и согласии живут люди 128 национальностей. Образованы 34 культурные автономии. Действует Дом дружбы народов. Под занавес встречи по просьбе казахстанских коллег Олег Николаев поздравил в их лице всех жителей Казахстана с предстоящим Днем государственности, который будет отмечаться 25 октября.

Это фантастика и мурашки по коже!..

До встречи с Главой Чувашии зарубежные гости побывали в Национальном музее. Потрясающее впечатление на них произвела Вышитая карта России. «Фантастика! Мурашки, мороз по коже… Это мозаика света, богатства талантов, различных географических комбинаций, истории и человеческой любви», — поделилась впечатлениями с коллегами из ГТРК «Чувашия» корреспондент телеканала «ТВ Сугд» Дильбар Ходжаева из Таджикистана. Кстати, корпункт, в котором она работает, находится в Самаре, а в этом регионе большая чувашская диаспора. «У меня есть друзья — чуваши. Они очень трепетно относятся к своей культуре, — рассказала Дильбар. — И вот судьба привела меня сюда, в такую прекрасную компактную республику — республику талантливых людей, близких мне по духу».

Шеф-корреспондент Вьетнамского информационного агентства Буй Зуй Чинь внимательно слушал экскурсовода и не выпускал из рук камеру — хотел показать соотечественникам всю красоту карты — до мельчайших деталей. «Россия — большая страна, — сказал он. — И не только в плане обширных территорий и природных богатств, но и этнокультурного многообразия». «Прекрасно, что вы сохраняете свой язык. Это очень важно — беречь свою культуру», — добавила корреспондент Белорусской национальной государственной телерадиокомпании Дарья Белоусова-Петровская, приехавшая в Чувашию впервые.

Волга впадает в сердце

Побывали иностранные журналисты и в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. И были впечатлены современной архитектурой и обширной инфраструктурой университета. Они посетили вузовский киберклуб, ДК ЧГУ, этнокультурный центр «Наследие». «В этнокультурном центре мы познакомили журналистов с чувашской культурой, историей народа, с национальной едой, костюмами, музыкальными инструментами и даже показали чувашский танец в исполнении нашей студентки», — рассказала декан факультета русской и чувашской филологии и журналистики Алена Иванова.

На встрече с ректором Чувашского госуниверситета Андреем Александровым иностранные коррес-понденты активно задавали вопросы. Журналистку из Беларуси, например, интересовало недавно подписанное соглашение между ЧГУ и Минским тракторным заводом. «Это соглашение дает возможность проводить работы по созданию линейки беспилотной техники. У нас есть уверенность, что перспективы хорошие по той простой причине, что Чебоксары — центр тракторостроения. Будем стремиться создать совместные беспилотные тракторы», — сообщил Андрей Александров.

Пообщались представители зарубежных СМИ и со студентами из Туркменистана, Таджикистана, Палестины, Китая, Эквадора и других стран. И те дружно рассказали, что и город Чебоксары, и университет стали им почти что родными. «Уверяю вас: студенты чувствуют себя здесь очень уютно, как дома, — сообщил Карим, студент юридического факультета из Узбекистана. А Дильбар Ходжаева призналась — она очень рада видеть своих земляков, рада, что в университете такая дружная семья студентов. «Мы сами на себе ощутили столько тепла, внимания и любви, — улыбнулась она. — Да и сам город Чебоксары очень понравился. Говорят, что Волга впадает в Каспийское море. Волга впадает в сердце — это уж точно».

Коллеги Дильбар тоже поделились впечатлениями от знакомства с Чувашией. «Чебоксары — красивый город, — отметил телеоператор телерадиовещательной корпорации «Казахстан» Алексей Мжельский. — В пресс-туре мне очень понравилось в «АККОНДе»: у предприятия замечательный директор, заботящийся о своих сотрудниках. И в Чувашском госуниверситете тоже все очень красиво, его сотрудники и студенты очень коммуникабельные. Надеюсь, образовательный процесс здесь такой же хороший». А корреспондент газеты «Иравунк» (Армения), выпускник Ереванского университета Саргис Саргсян, признался, что любой вуз вызывает у него воспоминания о молодости и ему было очень приятно мысленно вернуться на 30 лет назад. «Про Чувашский госуниверситет я слышал, но, честно говоря, не ожидал, что здесь все так современно и продвинуто, — сказал он. — Спасибо вам за гостеприимный прием!»

Кстати

В рамках пресс-тура, как уже сообщала «СЧ», зарубежные журналисты стали зрителями итоговых боев и церемонии закрытия I Всемирных игр национальных видов единоборств. Также они съездили на экскурсии на предприятия республики, побывали в Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», в этнокомплексе «Ясна»».

Такое знакомство с нашей республикой состоялось при поддержке Министерства иностранных дел РФ. «Глава Чувашии обратился с просьбой провести пресс-тур для представителей иностранных медиа в Чувашии как в динамично развивающемся регионе со своей самобытной культурой. Мы решили, это будет полезно для ознакомления со страной, сегодня это актуальный и насущный вопрос», — сообщил главный советник Департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов.

Ирина Степанова, Александра Борисова