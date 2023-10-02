Агроклассы продолжают готовить кадры для АПК

На базе Чувашского государственного аграрного университета стартовало дистанционное обучение для 450 учащихся агроклассов со всех муниципальных округов Чувашии. В течение учебного года ребята получат новые знания на теоретических занятиях, которые проведут опытные преподаватели университета, сообщили в пресс-службе ЧГАУ. Уроки будут проходить в дистанционном и очном форматах. Также школьники смогут попрактиковаться на базе лабораторий ЧГАУ. Еще у ребят появится возможность активно участвовать

в научной и культурной жизни аграрного вуза. «Агрокласс — это возможность уже со школьной скамьи знакомиться с перспективами развития аграрно-промышленного комплекса республики, постепенно адаптироваться к вузовским требованиям и формировать свою карьерную траекторию», — подчеркнул ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев. Кстати, сейчас более 125 молодых людей, уже отучившихся в агроклассах, получают образование в Чувашском ГАУ. А первые выпускники агроклассов

работают в Минсельхозе Чувашии, в АО «Агрофирма «Ольдеевская», учатся в магистратуре.